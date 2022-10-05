Президент России считает, что конфликта на Украине не было бы, если бы там не пытались «подправить» историю

Конфликта на Украине не случилось бы, если бы там не пытались «разорвать историю на части» и возродить нацизм на исторических территориях России, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с финалистами конкурса «Учитель года».

— Вы знаете, может быть, и не было бы вот этого сегодняшнего конфликта, если бы не было попыток некоторых сил на самой Украине и на Западе подправить историю и разорвать эту историю на части, если бы не было возвеличивания тех, кто сотрудничал с Гитлером, с фашистами, если бы не было желания этот неонацизм возродить на наших исторических территориях, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе будет стабилизирована и Россия сможет развивать эти территории. Он добавил, что результаты референдума не только порадовали его, но и удивили.

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Маргарита Головатенко