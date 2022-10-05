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Президент России считает, что конфликта на Украине не было бы, если бы там не пытались «подправить» историю

16:36, 05.10.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Президент России считает, что конфликта на Украине не было бы, если бы там не пытались «подправить» историю
Фото: kremlin.ru

Конфликта на Украине не случилось бы, если бы там не пытались «разорвать историю на части» и возродить нацизм на исторических территориях России, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с финалистами конкурса «Учитель года».

— Вы знаете, может быть, и не было бы вот этого сегодняшнего конфликта, если бы не было попыток некоторых сил на самой Украине и на Западе подправить историю и разорвать эту историю на части, если бы не было возвеличивания тех, кто сотрудничал с Гитлером, с фашистами, если бы не было желания этот неонацизм возродить на наших исторических территориях, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе будет стабилизирована и Россия сможет развивать эти территории. Он добавил, что результаты референдума не только порадовали его, но и удивили.

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Маргарита Головатенко
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