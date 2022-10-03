МИД Китая: угроза ядерной войны только усугубит конфликт на Украине

Раздувание угрозы ядерной войны не поможет разрядить обстановку на Украине, а лишь подольет масла в огонь. Такое мнение выразили в МИД Китайской Народной Республики (КНР).

— Китай обратил внимание на высказывания соответствующих сторон по вопросу о ядерном оружии. Ядерную войну нельзя выиграть, — приводит «РИА Новости» заявление дипломатического ведомства.

Фото: wikipedia.org/Max12Max (здание МИД Китая)

Там подчеркнули, что все «соответствующие стороны должны сохранять спокойствие и сдержанность, поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса».

На минувших выходных глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не видит оснований считать, что власти России приняли решение о применении ядерного оружия на Украине.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что люди, которые говорят про ядерную эскалацию, ведут себя безответственно.



В конце сентября глава МИД КНР Ван И подчеркивал, что Китай не собирается бездействовать в отношении конфликта на Украине, но и не собирается способствовать его дальнейшей эскалации. По его словам, КНР поддерживает ЕС и крупные европейские страны в том, чтобы они продолжали активно выступать посредниками и прилагали все усилия для достижения мира.



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Татьяна Леухина