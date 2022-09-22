В МИДе КНР заявили, что не собираются способствовать дальнейшей эскалации конфликта на Украине

Китай не собирается бездействовать в отношении конфликта на Украине, но и не собирается способствовать его дальнейшей эскалации. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.

— Китай не будет сидеть сложа руки и не будет подливать масла в огонь, мы собираемся продолжать по-своему играть свою роль, — заявил Ван И в ходе встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Фото: wikimedia.org

Глава китайского дипломатического ведомства подчеркнул, что КНР поддерживает ЕС и крупные европейские страны в том, чтобы они продолжали активно выступать посредниками и прилагали все усилия для достижения мира, пишет ТАСС.

Еще в июле Ван И заявлял, что Пекин не намерен пассивно наблюдать за эскалацией украинского конфликта. Он отмечал, что украинский кризис нанес серьезный удар не только по Европе, его негативные последствия уже отразились на всем мире. Пекин не будет «подливать масло в огонь», а будет содействовать развитию мирных переговоров.



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Татьяна Леухина