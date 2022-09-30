Песков назвал безответственными людей, говорящих про ядерную эскалацию

Люди, которые говорят про ядерную эскалацию, ведут себя безответственно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы не хотим развивать эту тему, все-таки мы призываем всех ответственно себя вести, — приводит «РИА Новости» его слова.

Представитель Кремля добавил, что Москва вновь может предложить всем ознакомиться с ядерной доктриной РФ, где «все написано».

На этой неделе заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, в каких ситуациях Россия может использовать ядерное оружие. Бывший президент выразил мнение, что при риске использования ядерного оружия против Украины страны НАТО не станут вмешиваться в конфликт. Несмотря на поставку оружия в страну, это для них — «просто бизнес».



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Татьяна Леухина