В Швеции обнаружили четвертую утечку газа из «Северных потоков»

В Швеции береговая охрана обнаружила еще одну утечку газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщила газета Svenska Dagbladet со ссылкой на представителя ведомства.

Из четырех утечек две находятся в экономической зоне Швеции, еще две — в датской экономической зоне.

Фото: nord-stream2.com

Ранее Bloomberg сообщил, что утечки газа из «Северного потока» могут стать новой катастрофой для климата — 700-метровая лужа бурлящей воды в Балтийском море, образовавшаяся в результате разрыва газопровода, очень волнует экологов.



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Татьяна Леухина