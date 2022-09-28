Главное о коронавирусе на 28 сентября: разработка российской мРНК-вакцины, редкие симптомы COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за сутки выздоровевших от коронавируса больше, чем заболевших

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 637 человек. Всего на 28 сентября в республике зарегистрировано 178 687 случаев коронавируса. Выздоровел за весь период 169 955 человек, за минувшие сутки — 1 094. Всего скончались 2 004 татарстанца, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 81 человека.

В мире произведено более 150 млн доз российской вакцины «Спутник V»



За последние сутки в России выявили 40 017 случаев коронавируса, выздоровели 61 515 человек. Таким образом, число случаев заражения за все время выросло до 20 909 731, а выздоровевших — до 19 921 826. Госпитализировали за сутки 3 330 человек.



Умерли за сутки 111 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 387 054 человека.

Власти Якутии сообщили о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19. В связи с этим региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом перестанет работать на регулярной основе.

Центр им. Н.Ф. Гамалеи приступил к разработке мРНК-вакцины против коронавируса. Об этом рассказал замдиректора центра по научной работе Денис Логунов: «Технология мРНК-вакцин имеет очень важное преимущество: ее можно вводить хоть каждый месяц, хоть каждый день. Здесь то естественное ограничение векторных вакцин, которые вы не можете вводить чаще, чем раз в полгода, потому что появляются антитела, они должны снизиться. Полгода — это минимум, идеальный срок между двумя уколами».

Также Логунов заявил, что в мире и в России произведено и использовано более 150 млн доз вакцины «Спутник V».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заведующий отделом молекулярной вирусологии флавивирусов и вирусных гепатитов центра вирусологии «Вектор» Валерий Локтев выразил мнение, что текущий пик волны заболеваемости коронавирусом в России может пройти примерно через месяц: «Последний пик еще не пройден до конца в России, он пошел на снижение. Судя по тому, что мы видим, — около месяца, и этот пик закончится. Он уже прошел максимальные значения, пошел на спад, и в течение месяца с этим вариантом коронавируса (омикрон-штаммом, — прим. ред.) будет закончено».

Исследователи из группы «Биоинформатика» Института искусственного интеллекта AIRI создали программу, которая укажет на участки связывания антител с белками вирусов и бактерий. Дальше эта информация может использоваться при выборе наиболее перспективных фрагментов белка для включения в состав вакцины.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИС Павел Волчков заявил, что самыми редкими симптомами коронавируса сейчас являются тошнота, диарея и рвота: «Иногда при инфекции верхних дыхательных путей есть косвенная инфекция ЖКТ. Это может сопровождаться иммунной реакцией кишечно-желудочного тракта. Редко, но коронавирус можно заметить в виде кишечного течения с тошнотой, диареей, рвотой. Это течение бывает, но крайне редко. В основном, классическое грипповое течение».

Власти Шанхая сняли последний местный локдаун

В мире коронавирусом нового типа на 09.23 (мск) заразились 616 145 828 раз, 6 539 895 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (96 163 469). На второй строчке — Индия (44 579 088), на третьей — Франция (35 456 751), на четвертой — Бразилия (34 638 288), на пятой — Германия (33 137 143).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 057 273). За ними следуют Бразилия (685 835), Индия (528 584), Россия (379 120, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 046).



За время пандемии было сделано 12 264 833 416 инъекций вакцины против коронавируса.

Власти Шанхая в среду сняли последний локальный локдаун в городе. Таким образом, там не осталось ни одного района с потенциальной опасностью инфицирования коронавирусом.

Фото: commons.wikimedia.org/Legolas1024

Коллективный иммунитет жителей Японии к коронавирусу составляет около 90%. Он был зафиксирован после распространения в стране инфицирований омикрон-штаммом.

Власти города Санья из китайской провинции Хайнань усилили антиковидные меры на строительных площадках — для предотвращения вспышек коронавируса. Для возобновления работы компаниям необходимо предоставить поименный список всех работающих на объекте сотрудников, провести дезинфекцию помещений и организовать инструктаж для персонала.

Дарья Пинегина