Затраты Академии наук Татарстана в 2023 году вырастут с 318,5 до 354,1 миллиона рублей

Кабмин Татарстана утвердил размеры нормативных затрат для госучреждений на 2023 год. Так, расходы Академии наук, по сравнению с 2022-м, вырастут на 35,6 миллиона рублей — с 318,5 до 354,1 миллиона.

Статьи затрат следующие:

На проведение прикладных научных исследований — с 202,2 до 224,6 миллиона.

На проведение фундаментальных научных исследований — с 90,7 до 101 миллиона.

На обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия — с 19,5 до 21,7 миллиона рублей.

На ведение информационных ресурсов и баз данных — с 6,1 до 6,8 миллиона.

Утверждены и другие затраты. Например, расходы хозуправления при кабмине РТ на транспортное обслуживание должностных лиц уменьшились с 433,3 миллиона в 2022-м до 311,1 миллиона в 2023-м. Однако добавился еще один пункт, которого не было, — содержание госимущества, на которое направят 224,6 миллиона рублей. Таким образом, в сумме затраты выросли на 102,4 миллиона рублей.

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Дарья Пинегина