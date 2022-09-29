Расходы хозуправления при кабмине Татарстана в 2023 году вырастут на 102,4 миллиона рублей

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин утвердил постановление об утверждении размеров нормативных затрат для госучреждений на 2023 год. Так, ГБУ «Гостевой дом при Управлении делами президента Республики Татарстан» в 2023 году потратит на содержание госимущества 72,5 миллиона рублей — в 1,4 раза больше по сравнению с 2022-м.

Стоит отметить, что это единственное учреждение в списке от администрации президента. Еще одно, «Загородный комплекс «Боровое Матюшино», было в этом году ликвидировано. Его расходы на 2022 год планировались в размере 97,4 миллиона рублей.



А вот расходы хозуправления при кабмине РТ на транспортное обслуживание должностных лиц уменьшилось с 433,3 миллиона в 2022-м до 311,1 миллиона в 2023-м. Однако добавился еще один пункт, которого не было: содержание госимущества, на которое направят 224,6 миллиона рублей. Таким образом, в сумме они выросли на 102,4 миллиона рублей.

Дарья Пинегина