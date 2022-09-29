В Нижнекамске проводили более 200 мобилизованных — видео

В Нижнекамске сегодня отправили более 200 мобилизованных на сборный пункт. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

В субботу в сборный пункт отправили 38 мобилизованных из Нижнекамска. Мужчин отправят в Казанское танковое училище, где они пройдут медицинскую комиссию. В столице Татарстана они пробудут еще месяц.

Их ждет военная подготовка, получение обмундирования, подписание контрактов. Уже после этого нижнекамцев распределят по военным частям. Проводить мужчин вышли 5 тысяч горожан.

Первая отправка мобилизованных граждан состоялась в субботу и в Набережных Челнах. Сегодня президент Татарстана поручил правительству обеспечить каждого мобилизованного из республики аптечкой с набором всех необходимых лекарств, а также спальными мешками с ковриками.



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Татьяна Леухина