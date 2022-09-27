В Татарстане инфляция снижается четвертый месяц подряд

Годовая инфляция в Татарстане замедлилась до 14,7%, этому в основном способствовало увеличение предложения ряда товаров, сообщает Отделение — Национальный банк по Татарстану Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.



Благодаря увеличению урожая в республике медленнее росли цены на помидоры и огурцы. Рост цен замедлили бананы и груши, а цитрусовые даже подешевели в сравнении с прошлым годом — это связано с увеличением урожая.

По сравнению с прошлым годом увеличился и урожай зерновых — благодаря этому сократились издержки на корма для животных, снизился годовой прирост цен на курицу, говядину и свинину.

Из-за сдержанной потребительской активности и постепенного налаживания параллельного импорта замедлился рост цен на автомобили и электронику (телевизоры и ноутбуки). Прирост цен на мебель несколько снизился за счет уменьшения затрат производителей на древесину.

Меры поддержки авиакомпаний, принятые правительством, повлияли на снижение прироста стоимости авиабилетов. При этом рост цен на отдых за рубежом, наоборот, ускорился. Это связано с уменьшением числа доступных направлений для поездок.

Фото: Антон Журавлев

В Татарстане в августе годовой прирост цен на продукты питания в республике составил 18,15% после 19,02% в июле.



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Маргарита Головатенко