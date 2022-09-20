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В Татарстане годовая инфляция в августе замедлилась до 14,72%

16:19, 20.09.2022
В Татарстане годовая инфляция в августе замедлилась до 14,72%
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане годовая инфляция в августе замедлилась до 14,72% после 15,23% в июле. Это ниже, чем в Приволжском федеральном округе (14,78%), но выше, чем в России в целом (14,30%), сообщает Отделение — Национальный банк по Татарстану Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.

В августе годовой прирост цен на продукты питания в республике составил 18,15% после 19,02% в июле. Основное влияние на динамику цен оказывал рост предложения ряда продовольственных товаров.

Фото: cbr.ru

Замедлился рост цен на бананы и груши, снизилась в годовом выражении стоимость цитрусовых после роста в июле, а также усилилось снижение цен на виноград.

На фоне снижения цен на зерно сократились затраты производителей мяса и птицы на корма. Это привело к снижению годового прироста цен на курицу, свинину и говядину.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в августе снизился до 14,16%. На динамику цен продолжило влиять увеличение предложения ряда товаров при сдержанной потребительской активности.

В сфере услуг в августе годовой прирост составил 11,30% после 11,35% в июле. Сдерживающее влияние на динамику цен внесло смягчение ценовых условий банковского кредитования.

На прошлой неделе Росстат сообщил, что годовая инфляция в России за неделю с 6 по 12 сентября замедлилась до 14,06% с 14,08% неделей ранее. Основной вклад в дефляцию продолжает вносить удешевление продовольственных товаров (-0,15% по итогам недели) при удешевлении плодоовощной продукции (-1,62%).

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Татьяна Леухина
ЭкономикаФинансыОбществоВласть Татарстан

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