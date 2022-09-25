Референдум в ЛНР о вхождении в состав России признан состоявшимся

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Луганской Народной Республике признали состоявшимся референдум о вхождении в состав России. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии ЛНР.

Явка на референдум в Луганской Народной Республике по итогам трех дней — 23—25 сентября — составила 76,09%. Всего в списки для голосования включены 1 360 768 человек, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, референдумы о вхождении в состав России в ЛНР и ДНР стартовали 23 сентября. Заключительный день голосования — вторник, 27 сентября. Аналогичные референдумы проходят также в Запорожской и Херсонской областях.

— Подчеркну: мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов, для того чтобы люди могли выразить свою волю. И то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим, — сказал в день объявления частичной мобилизации в России глава государства Владимир Путин.

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Татьяна Демина