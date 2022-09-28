Равиль Зиганшин избежал ответственности за «явные недостатки» стадиона в Самаре

Взыскать в пользу ПСО «Казань» 2,3 млн рублей

Эхо скандала вокруг строительных дефектов футбольного стадиона в Самаре, возведенного к чемпионату мира по футболу компанией ПСО «Казань», не затихает до сих пор. ГАУ Самарской области «Самара Арена» потребовало от казанского застройщика своими силами безвозмездно устранить недостатки в течение месяца в пределах гарантийного срока. В противном случае самарцы требовали взыскать с фирмы Равиля Зиганшина по 100 тысяч рублей за каждую неделю неисполнения судебного акта.

Однако суд удовлетворил требования лишь частично. ПСО «Казань» в течение 30 календарных дней с момента вступления решения в законную силу обязали выполнить гарантийные обязательства по контракту, они касались пяти видов работ. Так, казанской стройфирме надлежало восстановить целостность ходового моста кровли, устранить оползание откоса сектора В, установить снегозадержание кровли, предусмотренное проектом, и прочее. В остальных требованиях суд истцу отказал. А кроме того, еще и взыскал с «Самара Арены» в пользу фирмы Зиганшина 2,3 млн рублей в качестве компенсации за проведение экспертизы построенного ПСО стадиона.

Фото: tvsamara.ru

Несогласное с таким решением арбитража руководство самарского спортивного дворца решило подать апелляцию, поскольку считает его «незаконным, необоснованным, принятым при неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела, при несоответствии выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела, с нарушением и неправильным применением норм материального права». «Самара Арена» также попросила апелляционный суд в полном объеме отменить июльское решение суда и принять по делу новый судебный акт. Но в итоге потерпело поражение — девятый апелляционный суд, говорится в его постановлении, не установил оснований для отмены либо изменения решения суда.

Сотни недоделок можно было выявить при обычном способе приемки

Согласно госконтракту, гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 месяцев, а на материалы — в соответствии с гарантийной документацией их производителя, но не менее 12 месяцев. В апреле 2020 года между руководством спорткомплекса, построенного в Самаре ПСО «Казань», и Минспорта России был заключен договор цессии, после которого права и обязанности по госконтракту перешли к самарцам. В ходе обследования нового спортобъекта его руководство составило несколько протоколов, где указало на выявленные недостатки строительно-монтажных работ, выполненных генподрядчиком. Претензии с требованием добровольно выполнить гарантийные обязательства по договору в адрес ПСО отправлялись неоднократно, однако оставались проигнорированными.

С учетом всех этих обстоятельств в марте этого года суд назначил эксперта, которому предстояло выявить дефекты. Однако, как говорится в материалах дела, в ходе экспертного осмотра недостатки не подтвердились — эксперт установил, что перечисленные в документах недостатки отсутствовали, были устранены, либо работы, по которым они описаны, выполнены в соответствии с проектной и рабочей документацией.

Фото: vk.com/fckssamara

Что примечательно, эксперт выявил и тот факт, что весь список из 407 недоделок вполне можно было выявить при обычном способе приемки, так что заказчик строительных работ мог сделать это сам.

В итоге суд отказал «Самара Арене» в удовлетворении требований, поскольку, как говорится в судебном определении, замечания к выполненным ответчиком работам возникли у заказчика в ходе эксплуатации объекта, а не в ходе приемки работ, а доказательств о скрытом характере выявленных недостатков или умышленно скрытых ответчиком истец не предоставил.

— Согласно п. 3 ст. 720 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки), — говорится в решении суда.

Почти 2 тысячи замечаний и дефекты конструкций

«Самара Арену», позже переименованную в «Солидарность Арену», компания Равиля Зиганшина построила к чемпионату мира по футболу, проходившему в 2018 году. Тогда при приемке объекта заказчиком в акт приема-передачи внесли почти 1 900 замечаний, выявленных областной комиссией, в том числе протекание крыши, нарушение целостности ходового моста кровли, разрушение бетона на втором ярусе трибун.

Явные дефекты конструкций спорткомплекса в феврале 2021 года выявили и сотрудники стадиона во время дежурного обхода. Это были трещины в горизонтальных металлоконструкциях.

Фото: wikipedia.org

После того как ПСО «Казань» признало гарантийный случай, строительная организация подписала необходимые акты и документы, обязуясь за свой счет устранить выявленные дефекты. К ремонтным работам на стадионе казанцы приступили в марте 2021 года, из-за чего самарский ФК «Крылья Советов» на несколько недель сменил место своего пребывания — на резервный стадион «Металлург».



В том же году против генподрядчика, ООО «Производственно-строительное объединение «Казань», в Арбитражный суд Москвы заказчиком был подан иск. Спустя год с начала судебных разбирательств, в июле этого года, Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск ГАУ Самарской области «Самара Арена» к казанскому генподрядчику, обязав его устранить часть дефектов на стадионе «Солидарность Арена».



Ангелина Панченко