Суд назначил дополнительную экспертизу построенного ПСО «Казань» стадиона «Самара Арена»

Арбитражный суд Москвы поручил судебно-экспертной палате РФ провести осмотр стадиона «Самара Арена» в рамках дела по иску к генподрядчику ООО «Производственно-строительное объединение «Казань». Это следует из картотеки арбитражных дел.

Экспертам предстоит определить наличие недостатков некачественно выполненных работ, а если они обнаружатся — определить их явный или срытый характер. Также специалисты должны установить причину возникновения выявленных собственником стадиона недостатков.

Напомним, самарский футбольный клуб «Крылья Советов» на ближайшие несколько недель переедет на резервный стадион «Металлург». Причина — ремонтные работы, которые проходят на стадионе «Самара Арена», построенном к чемпионату мира по футболу — 2018 татарстанской компанией ПСО «Казань». Сейчас компания устраняет выявленные на стадионе дефекты. ПСО «Казань» признало гарантийный случай, подписало необходимые акты и документы и обязалось за свой счет устранять выявленные дефекты. Однако некоторые детали для ремонтных работ потребуют времени на доставку, поэтому ремонт продолжится примерно до 15—20 марта.