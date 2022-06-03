КАМАЗ и УАЗ вошли в санкционный список Евросоюза

ПАО «КАМАЗ» и Ульяновский автомобильный завод попали под санкции Евросоюза. Согласно данным объединения, ограничительные меры введены на фоне использования техники предприятий в специальной военной операции на Украине.

В частности, речь идет об автомобилях КАМАЗ-5350, КАМАЗ-6350, КАМАЗ-6560 и УАЗ Patriot. Как пояснили в ПАО «Соллерс Авто», в состав которого входит УАЗ, предприятие не видит серьезных рисков для бизнеса, поскольку оно отказалось от поставок комплектующих европейских производителей и работает над замещением компонентной базы.

Фото: ru.wikipedia.org

— Производственная программа выполняется согласно плану, социальные гарантии сотрудникам соблюдаются в полном объеме, — цитирует комментарий ПАО «Соллерс Авто» «Интерфакс».



Сегодня стало известно, что Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России. Например, ограничительные меры предполагают отказ стран объединения от импорта российской нефти в течение полугода, а от импорта нефтепродуктов — на восемь месяцев.



Диана Жиленкова