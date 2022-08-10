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Должность замгендиректора КАМАЗа по безопасности займет экс-начальник УФСБ по Набережным Челнам

16:42, 10.08.2022
Должность замгендиректора КАМАЗа по безопасности займет экс-начальник УФСБ по Набережным Челнам
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вакантную должность заместителя гендиректора ПАО «КАМАЗ» по безопасности займет Сирень Галиакберов — советник главы компании, экс-начальник управления ФСБ Татарстана по Набережным Челнам. Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия.

Приказ о его назначении подпишут в ближайшее время. Галиакберов займет пост Ильдара Шамилова. Последний сегодня возглавил профком КАМАЗа.

Галиакберов возглавлял городскую службу ФСБ с апреля 2006 года. О том, что он уходит в отставку, стало известно в июне этого года.

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Татьяна Леухина
ОбществоПромышленностьМашиностроение Татарстан

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