Должность замгендиректора КАМАЗа по безопасности займет экс-начальник УФСБ по Набережным Челнам
Вакантную должность заместителя гендиректора ПАО «КАМАЗ» по безопасности займет Сирень Галиакберов — советник главы компании, экс-начальник управления ФСБ Татарстана по Набережным Челнам. Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия.
Приказ о его назначении подпишут в ближайшее время. Галиакберов займет пост Ильдара Шамилова. Последний сегодня возглавил профком КАМАЗа.
Галиакберов возглавлял городскую службу ФСБ с апреля 2006 года. О том, что он уходит в отставку, стало известно в июне этого года.
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