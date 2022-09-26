Более 3 тысяч казанцев привились за две недели возле станций метро

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В мобильных пунктах вакцинации от коронавируса возле станций метро Казани с 12 по 25 сентября привились более 3 тысяч человек, сообщили в Управлении здравоохранения МЗ Татарстана по городу.



Также 4,1 тыс. граждан сделали прививку от гриппа. Мобильные пункты вакцинации продолжат работу при допустимых погодных условиях.

С 12 сентября казанцы могут привиться возле станций метро «Проспект Победы», «Козья слобода», «Яшьлек» и «Авиастроительная». Мобильные пункты вакцинации работают с 8.00 до 19.00, перерыв — с 13.00 до 14.00.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также привиться можно в поликлиниках по месту жительства и в мобильном пункте вакцинации в ТЦ «Южный». Еще у горожан есть возможность привиться в ночное время: с 20.00 до 7.30 это можно сделать в городской клинической больнице №7 на ул. Чуйкова, 54, терминал 3.

В столице Татарстана закончилась двухкомпонентная вакцина против коронавируса «ЭпиВакКорона». На сегодняшний день привиться против COVID-19 жители города могут двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Она доступна во всех районах Казани.



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Маргарита Головатенко