В Менделеевском районе Татарстана прошло срочное совещание антитеррористической комиссии

Фото: администрация Менделеевского района

В администрации Менделеевского района Татарстана сегодня прошло срочное совещание антитеррористической комиссии под председательством замглавы района Лейсан Галеевой, при участии прокурора Менделеевского района Ришата Шакирова и начальника отдела МВД России по Менделеевскому району Ивана Егорова.



— Президиум и участники по итогам совещания выработали комплекс дополнительных мер по профилактике терроризма, минимизации последствий его проявления и совершенствованию информирования населения при возникновении угроз террористического характера, — говорится в сообщении.

Фото: администрация Менделеевского района

В ходе совещания были даны поручения:

о проверке всего оборудования по системе оповещений;

проверке системы работы ЧОП;

профилактике террористической угрозы;

усилению пропускного режима;

проверке взаимодействия образовательных учреждений с подразделениями Росгвардии;

разработке и реализации новых муниципальных программ в области профилактики терроризма.

Работа в этом направлении проводилась ранее на регулярной основе, но в связи с последними событиями вопрос безопасности требует особого внимания.

Фото: администрация Менделеевского района

Сегодня в Ижевской школе №88 была открыта стрельба. Глава Удмуртии Александр Бречалов уточнил сведения о погибших при стрельбе в ижевской школе. По его словам, погибли девять школьников.



— 13 погибших на данный момент, девять из них — дети. 23 раненых. Из числа раненых 20 — это дети. По самой ситуации: нам уже известно имя, как бы его назвать, в общем, человека, который это сделал, это Казанцев Артем, житель Ижевска. Мы знаем, что он находился на учете в психоневрологическом диспансере. Он, есть собственно такие предположения, что придерживался нацистской идеологии, потому что он был в майке с нацистской символикой, — уточнил Александр Бречалов.

Напомним, по последним данным СКР, жертвами трагедии стали 13 человек — семь детей и шесть взрослых. Известно, что погибли два охранника и два учителя.

Татарстан направил на помощь пострадавшим в ижевской школе №88 нейрохирургов, анестезиологов-реаниматологов, травматологов, психиатров и психологов. Всего в столицу Удмуртии отправились 18 специалистов.

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Маргарита Головатенко