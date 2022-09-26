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Следком: число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 13 — среди них семеро детей

12:23, 26.09.2022
Следком: число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 13 — среди них семеро детей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Число жертв трагедии в ижевской школе №88 выросло до 13, сообщили в Следственном комитете России. Среди погибших семеро детей, остальные — взрослые.

Ранения получили 14 школьников и семеро взрослых. Информация по погибшим и раненым уточняется.

Напомним, в 11.40 Следком сообщал о девяти погибших: двух охранниках, двух учителях и пяти детях. Напавший на школу покончил с собой, заявили в ведомстве. На нем была черная майка с нацистской символикой и балаклава. Его личность устанавливается.

По факту стрельбы в школе Ижевска возбуждено уголовное дело по двум статьям УК России — пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему).

Трагедия произошла сегодня утром. В Удмуртии до 29 сентября объявлен траур по погибшим.

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Татьяна Демина
Происшествия

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