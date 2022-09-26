РБК: вдоль железнодорожного пути Москва — Казань планируют построить сети 5G

Госкомиссия по радиочастотам в августе продлила на 10 лет группе компаний «Антарес» разрешение на использование полосы частот 1900—1920 МГц для оказания услуг мобильной связи. Компания собирается использовать ресурс для строительства сети мобильной связи 5G вдоль железных дорог.

По данным РБК, «Антарес» договорилась с РЖД о строительстве сетей стандарта 5G вдоль железных дорог и обязалась покрыть участки Москва — Санкт-Петербург, Москва — Казань и Москва — Сочи.

Ожидается, что компания будет оператором этих сетей и будет оказывать услуги связи как для РЖД, так и для пассажиров. Проект планируется реализовать «в сжатые сроки», причем на отечественном оборудовании.



Заместитель главы Минцифры Татарстана Альберт Яковлев в конце августа сообщал, что на территории Казанского кремля в закрытом режиме начала работу зона 5G. Технические специалисты приступили к тестированию технологии.

А в июне в Казани запустили первую в России тестовую зону 5G в метро. Устройства, поддерживающие 5G, могут подключиться к сети напрямую или через Wi-Fi.

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Татьяна Леухина