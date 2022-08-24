В Казанском кремле начали тестировать сети 5G

На территории Казанского кремля в закрытом режиме начала работу зона 5G, технические специалисты приступили к тестированию технологии, сообщил заместитель главы Минцифры Татарстана Альберт Яковлев.



Использование абонентам новой тестовой зоны в кремле пока недоступно. Полноценный запуск сети 5G, в том числе для абонентов, должен произойти до конца 2022 года.

В июне в Казани запустили первую в России тестовую зону 5G в метро. Устройства, поддерживающие 5G, могут подключиться к сети напрямую или через Wi-Fi. Владельцы обычных гаджетов и абоненты любых операторов — только через Wi-Fi-роутеры на станции метро «Кремлевская».

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Маргарита Головатенко