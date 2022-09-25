Валиева назвала слово, которое загадала в короткой программе

Фото: скриншот трансляции Первого канала

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, уроженка Казани Камила Валиева рассказала, что загадала слово «вера» в короткой программе нынешнего сезона. Послание для болельщиков было зашифровано с помощью азбуки Морзе.



— Я загадала слово «вера», у каждого своя трактовка этого слова. Для меня такая трактовка, которую я не хотела бы произносить, — приводит ее слова «РИА Новости».

Валиева сегодня рассказала, что ей было легко выучить зашифрованное слово.

Валиева в воскресенье исполнила произвольную программу, посвященную ее опыту выступления на Олимпийских играх. Она призналась, что во время выступления у нее на глаза навернулись слезы.

— Очень рада, что пришло столько людей нас поддержать, счастлива, что растрогала болельщиков. Когда в первый раз слушала эту музыку, не могла сдержать слез, на тренировках такого не было, а сейчас стояла и понимала, что у меня наворачиваются слезы, и мне нужно показать программу. Дрожь появилась, но я счастлива, что смогла это сделать, — рассказала она журналистам.

В субботу Валиева рассказала, что ей нельзя падать с четверных прыжков из-за травмы. Фигуристка сейчас ждет восстановления и желает поехать на соревнования в Казань.



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Маргарита Головатенко