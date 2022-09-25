Камила Валиева рассказала, что ей нельзя падать с четверных прыжков из-за травмы

Фото: кадр видео youtube.com/c/Olympics

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, уроженка Казани Камила Валиева рассказала, что ей нельзя падать с четверных прыжков из-за травмы, об этом сообщает ТАСС.



— Я использую лутц-риттбергер для того, чтобы быстрее крутиться, — сказала Валиева. — Если я буду уверена в нем, почему бы и нет. Пока что у меня есть травма, из-за которой мне с четверных нельзя падать. Вообще падать нежелательно! — сказала она.

По словам Валиевой, сейчас она ждет восстановления и желает поехать на соревнования в Казань:

— Это же круто, что-то новое в жизни спортсмена — просто шикарно. И спасибо нашей федерации, что они придумали такие интересные соревнования, — добавила она.

Валиева планирует выступать в новом сезоне с произвольной программой под композицию, составленную из нескольких треков. Основная музыкальная линия будет состоять из композиции Truman Sleeps, она была представлена в фильме Питера Уира «Шоу Трумана». Также нарезка будет содержать фрагмент из выпуска новостей, а в финальной части присутствует трек китайского композитора Вэй Сяоханя, пишущего музыку для аниме.

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Маргарита Головатенко