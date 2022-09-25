Камила Валиева рассказала о слове на азбуке Морзе в новой программе

Фото: скриншот трансляции Первого канала

Победительница командных соревнований Олимпиады-2022 казанская фигуристка Камила Валиева рассказала, что в короткой программе зашифровала слово на азбуке Морзе. Об этом она заявила после выступления с короткой программой на контрольных прокатах сборной России в Москве в субботу.



— Даниил Маркович [Глейхенгауз] сначала дал послушать музыку, мне очень понравилось, он предложил историю, что в начале я простукиваю азбукой Морзе слово, которое мы решили загадать для болельщиков. Из будущего я передаю сама себе послание. Болельщики думают, что это слово «борись»? Нет, не это слово, — приводит ее слова «РИА Новости». Фигуристка добавила, что ей было легко выучить зашифрованное слово.

скриншот трансляции Первого канала

Камила Валиева также рассказала, что ей нельзя падать с четверных прыжков из-за травмы. Она отметила, что ждет восстановления и желает поехать на соревнования в Казань.



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Маргарита Головатенко