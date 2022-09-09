В России могут появиться единые федеральные образовательные программы для школ

На рассмотрение в Госдуму поступил законопроект, который предусматривает создание единых федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) для школ. Разработкой проекта закона занимались 13 депутатов Госдумы и два сенатора.

Законопроект предлагает возложить на Министерство просвещения России обязанность разрабатывать образовательные программы для школьных предметов, которые могут быть применены во всех школах страны. Дополнительно уточняется, что образовательные учреждения могут изменять готовые программы или разрабатывать свои, но по содержанию они должны быть не ниже подготовленных федеральным органом.

Есть здесь и исключение. Так, в начальных классах обязательными к применению станут ФООПы по русскому языку, литературному чтению и окружающему миру. В старших классах едиными станут программы по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ.

Фото: realnoevremya.ru

— Данный подход позволит выстроить в Российской Федерации единое образовательное пространство в соответствии с едиными стандартами качества, — говорится в тексте законопроекта.

Кроме того, документ предполагает новый порядок разработки учебников — госзаказ на это будет осуществлять Минпросвещения РФ. Ведомство будет определять авторский коллектив, а права на разработанные учебники будут принадлежать Российской Федерации.

Если законопроект примут, Минпросвещения должно будет разработать ФООПы до 1 марта 2023 года, а переход школ на их реализацию намечен на 1 сентября того же года.

Напомним, это не первое нововведение в школах за последнее время. Этим летом Министерство просвещения России утвердило стандарт по поднятию государственного флага. Процедура начала действовать с этого учебного года. В Татарстане, помимо государственного флага России, также поднимают и флаг республики.

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Артем Гафаров