В учебнике по истории России появятся главы о специальной военной операции на Украине
Секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации России Андрей Турчак рассказал, что в учебнике по истории появятся главы о специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
— Я разговаривал уже с Сергеем Кравцовым и [помощником президента РФ] Владимиром Мединским. Мы выпустим правильный учебник истории, в котором будут новые главы, посвященные СВО и подвигам наших ребят», — сказал он.
Турчак также сообщил, что «Единая Россия» передала в ЛНР, ДНР и на освобожденные территории полмиллиона книг в рамках акции «Книги — Донбассу», а в рамках акции «Собери ребенка в школу» было доставлено 30 тысяч рюкзаков с необходимыми принадлежностями к новому учебному году.
На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин заявил, что интеграционные процессы в сфере образования стремительно наращиваются при поддержке России, и сейчас необходимо реформировать систему обучения.
Он отметил, что в «Сириусе» стартовал «Практикум наставников» для педагогов из ДНР и ЛНР, в котором приняли участие 150 учителей из народных республик.
— Мы стремительно наращиваем интеграционные процессы при поддержке Российской Федерации… Вижу, как движется работа по всем направлениям. Данный практикум — подтверждение этого факта. Перед нами стоит непростая задача — реформировать систему образования Донецкой Народной Республики. Это задача не на один день, — сказал Пушилин.
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