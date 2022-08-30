В учебнике по истории России появятся главы о специальной военной операции на Украине

Фото: Максим Платонов (архив)

Секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации России Андрей Турчак рассказал, что в учебнике по истории появятся главы о специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

— Я разговаривал уже с Сергеем Кравцовым и [помощником президента РФ] Владимиром Мединским. Мы выпустим правильный учебник истории, в котором будут новые главы, посвященные СВО и подвигам наших ребят», — сказал он.

Турчак также сообщил, что «Единая Россия» передала в ЛНР, ДНР и на освобожденные территории полмиллиона книг в рамках акции «Книги — Донбассу», а в рамках акции «Собери ребенка в школу» было доставлено 30 тысяч рюкзаков с необходимыми принадлежностями к новому учебному году.

Фото: ru.wikipedia.org

На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин заявил, что интеграционные процессы в сфере образования стремительно наращиваются при поддержке России, и сейчас необходимо реформировать систему обучения.

Он отметил, что в «Сириусе» стартовал «Практикум наставников» для педагогов из ДНР и ЛНР, в котором приняли участие 150 учителей из народных республик.

— Мы стремительно наращиваем интеграционные процессы при поддержке Российской Федерации… Вижу, как движется работа по всем направлениям. Данный практикум — подтверждение этого факта. Перед нами стоит непростая задача — реформировать систему образования Донецкой Народной Республики. Это задача не на один день, — сказал Пушилин.

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Максим Кокунин