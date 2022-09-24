В Татарстане перевыполнили план по постройке индивидуальных домов

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что годовой план индивидуального жилищного строительства в республике перевыполнен на 109% — 13,6 тысяч домов.

Так, из общего запланированного на год объема жилья на 24 сентября введено 94%, что составляет 2 млн 593 тысяч квадратных метров. В коммерческом строительстве выполнение годовых показателей составляет 70,5%. Из 148 многоквартирных домов к текущей дате сданы 89 объектов общей площадью 651 тысяча кв метров.

По программе социальной ипотеки сдано 70% от запланированного годового объема. На сегодня введены 23 соципотечных дома, еще 33 строятся.

Фото: realnoevremya.ru

За январь — август 2022 года в Татарстане ввели 2,49 миллиона квадратных метров жилья. Из них большая часть — почти 1,75 миллиона «квадратов», или 12 046 домов, — индивидуальное жилье, построенное за счет собственных средств населения.

Предприятиями и организациями за восемь месяцев построено 743,1 тысячи квадратных метров жилья. Это 126 жилых зданий, сообщает Татарстанстат.

Татарстан вошел в топ-10 регионов России, лидирующих по строительству жилых домов: республика по итогам января — августа занимает пятую строчку. На первом месте Московская область, где за восемь месяцев ввели в эксплуатацию 10,57 миллиона «квадратов». Много это или мало — смотрите в материале «Реального времени».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в июле первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов сообщал, что выполнение годового плана жилищного строительства составляет 72%.



Тогда же вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что в стране строится более 100 миллионов квадратных метров жилья. «Очень хороший результат, достигнуть его удалось впервые с апреля 2020 года. Это значит, что мы выходим даже на допандемийный уровень», — сказал он.

Как выяснило ранее «Реальное время», за первые семь месяцев в Татарстане объем работ, выполненных в сфере строительства, составил 211,87 миллиарда рублей. Относительно того же периода прошлого года в эту отрасль бюджета заложили на 11,3% больше средств.



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Максим Кокунин