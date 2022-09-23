В Татарстане за восемь месяцев ввели 2,49 миллиона «квадратов» жилья — это много или мало?
За январь — август 2022 года в Татарстане ввели 2,49 миллиона квадратных метров жилья. Из них большая часть — почти 1,75 миллиона «квадратов», или 12 046 домов, — индивидуальное жилье, построенное за счет собственных средств населения.
Предприятиями и организациями за восемь месяцев построено 743,1 тысячи квадратных метров жилья. Это 126 жилых зданий, сообщает Татарстанстат.
Татарстан вошел в топ-10 регионов России, лидирующих по строительству жилых домов: республика по итогам января — августа занимает пятую строчку. На первом месте Московская область, где за восемь месяцев ввели в эксплуатацию 10,57 миллиона «квадратов».
В лидерах также Краснодарский край, Москва и Ленинградская область. За Татарстаном в рейтинге следуют Санкт-Петербург, Башкирия, Ростовская, Тюменская и Свердловская области.
2,49 миллиона квадратных метров — это:
- По 311 575 «квадратов» жилья в месяц.
- По 1,56 «квадрата» жилья на каждого жителя Татарстана — в республике на начало 2022 года проживало более 3,88 миллиона человек.
- В среднем почти по 205 «квадратов» на один дом — в Татарстане за январь — август построили 12 172 дома.
- 49 852 квартиры — по данным Единого ресурса застройщиков, средняя площадь жилой единицы в России составляет 50 «квадратов».
- 53 ИТ-парка имени Башира Рамеева — площадь объекта, открытого в Казани в День республики, превышает 57 тысяч кв. метров.
- 19 новых детских парков в Казани — отведенная под его строительство площадь территории парка Победы составляет 13 га.
- Площадь 26 участков бывших промышленных зон Москвы, которые решили комплексно развивать по проекту «Индустриальные кварталы», — на более 249 га появится более 4,2 млн квадратных метров недвижимости.
- Почти 11 жилищных фондов, построенных в Мордовии за январь — июль 2022 года, — за восемь месяцев ввели 232 тысячи кв. метров жилья.
- Меньше четверти от возведенного за январь — август 2022 года в Московской области — там построили 10,57 миллиона «квадратов» жилья.
- 82,7% от площади жилья, введенного в Татарстане в 2021 году — в республике построили 3,01 миллиона кв. метров.
- 1,34 раза больше, чем за восемь месяцев 2020-го — за январь — август «пандемийного» года в Татарстане возвели 1,85 миллиона кв. метров жилья.
- В 1,5 раза больше, чем за январь — август допандемийного 2019 года — в Татарстане за этот период построили 1,66 миллиона «квадратов» жилья.
- На 82,7 тысячи «квадратов» больше, чем за весь 2018 год — в Татарстане тогда ввели в эксплуатацию 2,409 миллиона кв. метров жилья.
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