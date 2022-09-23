В Татарстане за восемь месяцев ввели 2,49 миллиона «квадратов» жилья — это много или мало?

За январь — август 2022 года в Татарстане ввели 2,49 миллиона квадратных метров жилья. Из них большая часть — почти 1,75 миллиона «квадратов», или 12 046 домов, — индивидуальное жилье, построенное за счет собственных средств населения.

Предприятиями и организациями за восемь месяцев построено 743,1 тысячи квадратных метров жилья. Это 126 жилых зданий, сообщает Татарстанстат.

Татарстан вошел в топ-10 регионов России, лидирующих по строительству жилых домов: республика по итогам января — августа занимает пятую строчку. На первом месте Московская область, где за восемь месяцев ввели в эксплуатацию 10,57 миллиона «квадратов».

Фото: Татарстанстат

В лидерах также Краснодарский край, Москва и Ленинградская область. За Татарстаном в рейтинге следуют Санкт-Петербург, Башкирия, Ростовская, Тюменская и Свердловская области.

2,49 миллиона квадратных метров — это:

По 311 575 «квадратов» жилья в месяц .

. По 1,56 «квадрата» жилья на каждого жителя Татарстана — в республике на начало 2022 года проживало более 3,88 миллиона человек.

— в республике на начало 2022 года проживало более 3,88 миллиона человек. В среднем почти по 205 «квадратов» на один дом — в Татарстане за январь — август построили 12 172 дома.

— в Татарстане за январь — август построили 12 172 дома. 49 852 квартиры — по данным Единого ресурса застройщиков, средняя площадь жилой единицы в России составляет 50 «квадратов».

— по данным Единого ресурса застройщиков, средняя площадь жилой единицы в России составляет 50 «квадратов». 53 ИТ-парка имени Башира Рамеева — площадь объекта, открытого в Казани в День республики, превышает 57 тысяч кв. метров.

— площадь объекта, открытого в Казани в День республики, превышает 57 тысяч кв. метров. 19 новых детских парков в Казани — отведенная под его строительство площадь территории парка Победы составляет 13 га.

— отведенная под его строительство площадь территории парка Победы составляет 13 га. Площадь 26 участков бывших промышленных зон Москвы, которые решили комплексно развивать по проекту «Индустриальные кварталы», — на более 249 га появится более 4,2 млн квадратных метров недвижимости.

— на более 249 га появится более 4,2 млн квадратных метров недвижимости. Почти 11 жилищных фондов, построенных в Мордовии за январь — июль 2022 года, — за восемь месяцев ввели 232 тысячи кв. метров жилья.

— за восемь месяцев ввели 232 тысячи кв. метров жилья. Меньше ч етверти от возведенного за январь — август 2022 года в Московской области — там построили 10,57 миллиона «квадратов» жилья.

— там построили 10,57 миллиона «квадратов» жилья. 82,7% от площади жилья, введенного в Татарстане в 2021 году — в республике построили 3,01 миллиона кв. метров.

— в республике построили 3,01 миллиона кв. метров. 1,34 раза больше, чем за восемь месяцев 2020-го — за январь — август «пандемийного» года в Татарстане возвели 1,85 миллиона кв. метров жилья.

— за январь — август «пандемийного» года в Татарстане возвели 1,85 миллиона кв. метров жилья. В 1,5 раза больше, чем за январь — август допандемийного 2019 года — в Татарстане за этот период построили 1,66 миллиона «квадратов» жилья.

— в Татарстане за этот период построили 1,66 миллиона «квадратов» жилья. На 82,7 тысячи «квадратов» больше, чем за весь 2018 год — в Татарстане тогда ввели в эксплуатацию 2,409 миллиона кв. метров жилья.

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Татьяна Демина