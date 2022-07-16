Годовой план жилищного строительства в Татарстане выполнен на 72%

Фото: Максим Платонов (архив)

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов заявил, что на сегодняшний день выполнение годового плана жилищного строительства составляет 72%. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

По его словам, уже сдано 1,9 млн квадратных метров. Из 150 тысяч квадратных метров, которые необходимо сдать в рамках программы соципотеки, готово около 100 тысяч. По линии индивидуального жилья сдано 1,3 млн кв. м — 9,4 тысяч домов (78% от плана). В коммерческом секторе строители превысили планку в 62%, сдав к текущей дате 79 многоквартирных домов из 148. Площадь введенного в эксплуатацию жилья составляет 576 тысяч кв. м.

Фролов также отметил, что на поддержку жилищного строительства и стимулирование рынка направлены два федеральных мероприятия. Так, по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» выполнение работ достигло 30%. По федеральному проекту «Жилье» реализуются три объекта — их готовность оценивается в 22%. По проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» расселены 529 человек, которые ранее занимали 224 квартир площадью 6 тысяч 169 кв. м.

Фото: minstroy.tatarstan.ru

11 июля стало известно, что в первом полугодии в Казани введено в эксплуатацию 594 479 кв. м жилья, что составляет 62% от годового плана — 956 тыс. «квадратов». 346 тыс. кв. м — это многоквартирное жилье.

Начальник Управления градостроительных разрешений Казани Марсель Абдулхаков заявил, что выдано 1 033 разрешительных документа, в том числе 83 разрешения на строительство, что на 50% меньше, чем в прошлом году.

Также выдано 117 разрешений на ввод жилья, что на 18% меньше, чем в первом полугодии 2021 года. Это свидетельствует о снижении темпов строительства в целом.

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Максим Кокунин