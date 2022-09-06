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Хуснуллин сообщил, что в России строят более 100 миллионов квадратных метров жилья

19:20, 06.09.2022
Хуснуллин сообщил, что в России строят более 100 миллионов квадратных метров жилья
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России строится более 100 миллионов квадратных метров жилья. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

— Очень хороший результат, достигнуть его удалось впервые с апреля 2020 года. Это значит, что мы выходим даже на допандемийный уровень, — написал он в своем telegram-канале.

Фото: realnoevremya.ru

В июле первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов сообщал, что выполнение годового плана жилищного строительства составляет 72%.

Как выяснило ранее «Реальное время», за первые семь месяцев в Татарстане объем работ, выполненных в сфере строительства, составил 211,87 миллиарда рублей. Относительно того же периода прошлого года в эту отрасль бюджета заложили на 11,3% больше средств.

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Татьяна Леухина
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