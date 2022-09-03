Объем строительных работ в Татарстане достиг почти 212 миллиардов рублей

Фото: Олег Тихонов / realnoevremya.ru

За первые семь месяц в Татарстане объем работ, выполненных в сфере строительства составил 211,87 миллиарда рублей. Относительно того же периода прошлого года бюджета в эту отрасль заложили на 11,3% больше средств.

Объем строительных работ в Татарстане по итогам января-июля 2022 года из всех регионов Приволжского федерального оказался самым большим. На втором месте находится Башкортостан, в котором это число меньше в 1,6 раз — 132 миллиарда рублей. Еще меньше в эту сферу вложили в Нижегородской области — 130,27 миллиарда.

Фото: realnoevremya.ru

Минимальный объем работ, выполненных в сфере строительства среди регионов ПФО зарегистрирован по итогам первых семи месяцев 2022 года в Мордовии. Он составила 12,5 миллиарда рублей.

В целом в ПФО за январь-июль объем работ, выполненных в строительной сфере оценивается в 915 миллиардов рублей, следует из данных Росстата. Это на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2021-го.

В Татарстане за первые шесть месяцев 2022 года ввели в эксплуатацию более 1,91 миллиона кв. метров жилья. Из них почти 594,5 тыс. «квадратов» — в Казани.



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Елизавета Пуншева