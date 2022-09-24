Главное о коронавирусе на 24 сентября: COVID-19 сохраняется в жировой ткани, ВОЗ готовится к новой пандемии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане увеличили охват тестирования на COVID-19

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 821 человека. Всего на 24 сентября в республике зарегистрировано 175 943 случая коронавируса. Выздоровели за весь период 166 154 человек, за минувшие сутки — 1 213. Всего скончались 2 004 татарстанца, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 114 человек.

В Татарстане проведено 7 426 912 лабораторных исследований на наличие коронавируса. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по республике, в связи с высокой активностью эпидемического процесса по COVID-19 увеличении доли положительных результатов исследований, охват тестированием увеличен. За минувшую неделю он в республике составляет 305,44 на 100 тысяч жителей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Директор московского Научного центра психического здоровья Татьяна Клюшник сообщила, что COVID-19 в последние годы стал серьезным триггером психических патологий: «Патогенетические механизмы, лежащие в основе инфекционных и психических заболеваний очень схожи, поэтому COVID провоцирует психические заболевания. Как и стрессовый фактор при недостатке работы, например, — он способствует развитию психических заболеваний». Осложнения после COVIDа, по ее словам, могут стать «спусковым крючком» для множества заболеваний, в том числе, деменции: «Иммунная система истощаема, при нейродегенеративных состояниях имеет место ее активация, при COVIDе также, а двойная активация может способствовать ее истощению. Тогда проявляется такая симптоматика, как астения. И тут все зависит от пациента. У молодых все может компенсироваться — тут вопрос, за какой срок это произойдет. А вот при нейродегенеративных заболеваниях, когда у пациента пластичность мозга уже невелика, а активация иммунной системы была очень длительной, добиться компенсации, к сожалению, очень тяжело».

Мурашко считает, что ВОЗ излишне политизирует некоторые вопросы

За последние сутки в России выявили 51 269 случаев коронавируса, выздоровели 58 412 человек. Таким образом, число случаев за все время выросло до 20 746 163, а выздоровевших — до 19 710 599. Госпитализировали за сутки 3 528 человек.



Умерли 111 россиянин за сутки. За весь период в России от коронавируса скончались 386 662 человек.

С 26 сентября заработают инфекционные отделения в центральных районных больницах (ЦРБ) Вологодской области — для оказания помощи пациентам с коронавирус. При этом в регионе максимально сохранят всю плановую медицинскую помощь, пока система здравоохранения будет справляться с нагрузкой.

Всемирная организация здравоохранения излишне политизирует некоторые вопросы, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко: «Мы поддерживаем роль ВОЗ, но видим, что подчас организация действует слишком медленно, излишне политизирует некоторые вопросы, что недопустимо для ее гуманитарной миссии. Необходимо формирование протоколов международного сотрудничества и лечения».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Актера Сергея Бурунова, госпитализированного с COVID-19, выписали. Он чувствует себя нормально.

В Дании с 2023 года возобновят разведение норок

В мире коронавирусом нового типа на 09.22 (мск) заразились 614 606 793 раза, 6 535 768 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (96 056 075). На второй строчке — Индия (44 563 337), на третьей — Франция (35 304 648), на четвертой — Бразилия (34 624 427), на пятой — Германия (32 952 050).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 056 372). За ними следуют Бразилия (685 750), Индия (528 487), Россия (378 730, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 017).



За время пандемии было сделано 12 252 626 472 инъекции вакцины против коронавируса.



Ученые из Стэнфордского Университета выяснили, что вирус SARS-CoV-2 может инфицировать жировую ткань человека, размножаться, а затем распространяться дальше. Кроме того, возможно, жировая ткань служит резервуаром для вируса, который размножаясь в ней вызывает симптомы длительного коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела конференцию «Научные стратегии недавних вспышек и подготовка к патогену Х» для подготовки к следующей пандемии. В первую очередь они рассматривали вирусы животных, теоретически способные заражать человека. В 2018 году появилась «Болезнь X» — гипотетическая инфекция, которая может спровоцировать будущую пандемию. Спустя несколько лет это место занял коронавирус.

Фото: commons.wikimedia.org

Американские медики из университета Кейс-Вестерн-Резерв открыли первые свидетельства того, что заражение коронавирусом резко повышает вероятность спонтанного развития диабета первого типа у детей. Так, риск развития этой болезни вырастает на 72%.

В Дании с 2023 года разрешат возобновить разведение норок. Напомним, в ноябре 2020 года правительство постановило уничтожить на зверофермах всех норок — около 17 млн — из-за опасности заражения людей мутировавшим коронавирусом. С тех пор действовал запрет на их разведение.

Дарья Пинегина