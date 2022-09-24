В Татарстане выявили 821 новый случай заражения коронавирусом

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 821 новый случай заражения коронавирусом, госпитализированы 114 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 24 сентября в Татарстане зафиксировано 175 943 случая COVID-19. Выздоровел за весь период 166 154 человека, в том числе 1 213 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 004 татарстанца. Новых случаев смерти за сутки не зарегистрировали.

Фото: realnoevremya.ru

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Максим Кокунин