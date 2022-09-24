В ЛНР стартовал второй день референдума о присоединении к России

В Луганской Народной Республике стартовал второй день референдума, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя ЦИК ЛНР Елену Кравченко.

По ее словам, голосование продолжается и на сегодняшний день в республике открыт 461 участок.

Напомним, референдумы о вхождении в состав России стартовали вчера. Луганская и Донецкая народные республики неоднократно говорили о желании войти в состав России. Их главы — Леонид Пасечник и Денис Пушилин — приняли решение о проведении референдумов по этому вопросу. Они пройдут 23—27 сентября. Вместе с ДНР и ЛНР о планах провести референдум о вхождении в состав России объявили Херсонская и Запорожская области.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в дни референдумов также организована работа избирательных участков. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Андрей Кондратьев. По его словам, избирательные участки будут работать в Казани на базе КЦ «Сайдаш», в Набережных Челнах — в «Роднике» и в Альметьевске — в ДК «Нефтьче».

Также вчера официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Турция не признает итоги проводимых на Украине референдумов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин