Турция не будет признавать проводимые на Украине референдумы

Турция не признает итоги проводимых на Украине референдумов. Об этом сообщил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

— Мы не признаем инициативы односторонних референдумов, проводимых на Украине. Наша позиция не претерпела изменений с 2014 года, когда мы не признали итоги референдума в Крыму. Мы признаем суверенитет и территориальную целостность Украины, — заявил Калын в интервью телеканалу NTV.

По его словам, Турция — единственная страна, которая прилагает усилия для прекращения вооруженного конфликта.

На этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Россия стремится как можно скорее закончить конфликт на Украине. По его словам, «сейчас дела идут достаточно проблематично». При этом он отметил, что «будет сделан значительный шаг вперед».



Вчера президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддержит референдумы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.



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Татьяна Леухина