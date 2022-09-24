В Татарстане выполнили 7,42 миллиона исследований на COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане проведено 7 426 912 лабораторных исследований на наличие коронавируса. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по республике.

Все лаборатории региона, которые проводят тестирование на COVID-19, полностью обеспечены тест-системами и расходным материалом.

— В связи с высокой активностью эпидемического процесса по новой коронавирусной инфекции и увеличении доли положительных результатов исследований, охват тестированием увеличен, — сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану. За минувшую неделю он в республике составляет 305,44 на 100 тысяч жителей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По последним данным, в Татарстане выявлено 175 122 случая COVID-19. Вылечился от коронавируса 164 941 житель республики. Умерли — 2 004 человека.

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Татьяна Демина