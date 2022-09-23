В Татарстане выявили 840 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 840 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 108 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 23 сентября в Татарстане зафиксировано 175 122 случая COVID-19. Выздоровел за весь период 164 941 человек, в том числе 1 042 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 004 татарстанца. Новых случаев смерти за сутки не зарегистрировали.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 23 сентября читайте в подборке интернет-газеты.



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Маргарита Головатенко