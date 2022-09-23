Доходы бюджета Татарстана за восемь месяцев выросли на 50 миллиардов рублей

Доходная часть бюджета Татарстана по итогам 8 месяцев 2022 года выросла на 50,1 млрд рублей, заявил министр финансов республики Радик Гайзатуллин, выступая на заседании Госсовета РТ. Объем налоговых и неналоговых доходов по итогам исполнения бюджета увеличится на 48,4 миллиарда рублей.

План по сбору налога на прибыль вырос на 33,6 млрд рублей по итогам 2022 года. По НДФЛ — на 6,5 млрд рублей. План по сбору акцизов увеличили почти на 1 млрд рублей. Почти на 3 млрд рублей, вероятно, вырастут и сборы по налогу на имущество предприятий «с учетом динамики поступлений». Объем неналоговых доходов увеличили на 2 млрд рублей.

Расходную часть бюджета увеличили на 22 млрд рублей. 16 миллиардов из них пойдет на финансирование национальных проектов — дороги, капитальные вложения и ремонт объектов социальной сферы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Таким образом, Минфин Татарстана прогнозирует, что общий объем доходов бюджета республики по итогам 2022 года составит 405,3 млрд рублей, расходов — 414,8 млрд. Дефицит планируется покрыть за счет остатков на начало года.

В основном налоговая часть выросла за счет предприятий по добыче нефти и нефтехимии, доля в росте которых составила 46%. При этом лишь 36% налогов по итогам года останется в Татарстане — 64% республика должна будет отдать в федеральный бюджет.

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Сергей Афанасьев