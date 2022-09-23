Главное о коронавирусе на 23 сентября: новый вирус у российских летучих мышей, ухудшение слуха из-за COVID-19
В Татарстане растет число заболевших и госпитализированных с коронавирусом
- По данным на 22 сентября, в Татарстане выявили еще 888 новых заболевших коронавирусом, госпитализировали 72 человека. Так, число зарегистрированных случаев заражения увеличилось до 174 282. Выздоровело за весь период 163 899 человек, а умерли 2 004 человека.
- Стоит отметить, что в республике с начала пандемии провели 7 402 943 лабораторных исследования на наличие коронавируса. Из них 11 806 тестов выполнено за последние сутки. Охват тестированием на COVID-19 в республике увеличен. За последние 7 дней на 100 тысяч населения он составляет 305,4.
Омская область закупила 30 тысяч специальных насадок для интраназальной вакцинации
- Эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев рассказал, что самым распространенным осложнением COVID-19 на сегодняшний день стало ухудшение слуха. По его словам, болезнь, проникая через носоглотку, может спровоцировать воспаление слизистой оболочки евстахиевой трубы. Однако при своевременном и правильном лечении подобных осложнений можно избежать.
- Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что власти региона приняли решение продлить до 31 октября режим повышенной готовности для стабилизации эпидобстановки по коронавирусу. Он также отметил, что в ближайшее время местные жители смогут вакцинироваться интраназально. Для этого закуплено 30 тысяч специальных насадок, которые уже распределяют по медучреждениям региона, добавил он.
- Замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова заявила, что в регионе от коронавируса привились 50% жителей, или более 3 млн человек. Она подчеркнула, что для достижения коллективного иммунитета вакцинировано должно быть не менее 80% жителей. Сейчас в регионе работают 240 пунктов вакцинации.
- В Санкт-Петербурге впервые после двухлетнего перерыва, связанного с ограничениями из-за пандемии коронавируса, состоится праздник фонтанов в государственном музее-заповеднике (ГМЗ) «Петергоф». Уточняется, что мультимедийные спектакли пройдут вечером в пятницу и субботу.
Таиланд снимет все ограничения на въезд для туристов
В мире коронавирусом нового типа на 09.23 (мск) заразились 614 091 769 раз, 6 533 944 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (95 969 918). На второй строчке — Индия (44 558 425), на третьей — Франция (35 267 124), на четвертой — Бразилия (34 616 655), на пятой — Германия (32 905 086).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 055 922). За ними следуют Бразилия (685 677), Индия (528 449), Россия (378 628, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (329 949).
За время пандемии было сделано 12 250 499 455 инъекций вакцины против коронавируса.
- Таиланд снимет все коронавирусные ограничения на въезд для туристов с 1 октября. По словам министра здравоохранения Королевства Анутина Чарнвиракула, путешественникам больше не нужно будет предъявлять сертификаты о вакцинации и тесты на COVID-19. Кроме того, отменяется обязательная изоляция для заболевших с легкими симптомами и без них.
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что несмотря на снижение уровня смертности от COVID-19 (число летальных исходов за неделю составляет 10% от пиковых показателей января 2021 года), человечеству еще предстоит пройти длинный путь в борьбе с пандемией. По его словам, на сегодняшний день опасность представляют пробелы по вакцинации в малоразвитых странах, а также риски возникновения нового штамма.
- Ученые из Вашингтонского государственного университета выявили коронавирус у российской летучей мыши, похожий на SARS-CoV-2 — Khosta-2. Отмечается, что он способен заражать людей и устойчив к существующим вакцинам. По словам исследователей, в новом варианте отсутствуют гены, которые участвуют в патогенезе у сарбековирусов у людей. Однако существует риск рекомбинации Khosta-2 с другими штаммами, что может привести к возникновению более опасного вируса.
- Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство страны приняло решение с 11 октября отменить ограничения на въезд, введенные из-за распространения коронавируса. Напомним, Япония уже ослабила ограничения на въезд с 7 сентября этого года. Так, трижды вакцинированным признанными в стране вакцинами не нужно сдавать тест на COVID-19 перед вылетом. Кроме того, суточный лимит на число въезжающих в страну был увеличен с 20 тысяч до 50 тысяч.
- В Белоруссии учащиеся с симптомами коронавируса теперь могут находиться дома без справки до пяти дней. Данный порядок утвержден Минздравом страны и распространяется на детские сады, школы, гимназии, колледжи и университеты. Отмечается, что таким образом медики республики готовятся к новому подъему заболеваемости, который начинает наблюдаться уже сейчас.
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