В Татарстане провели 7,4 миллиона тестов на коронавирус

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с начала пандемии провели 7 402 943 лабораторных исследования на наличие коронавируса. Из них 11 806 тестов выполнено за последние сутки.

Охват тестированием на COVID-19 в республике увеличен. За последние 7 дней на 100 тысяч населения он составляет 305,4, сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану.

Там заверили, что все лаборатории Татарстана, в которых проводятся исследования на коронавирус, полностью обеспечены тест-системами и расходными материалами. Жители республики могут получить информацию о возможности прохождения тестирования круглосуточно по телефону 122.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Татьяна Демина