В Татарстане за сутки зарегистрировали 888 новых случаев заражения COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 888 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 72 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 22 сентября в Татарстане зарегистрировали 174 282 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 163 899 человек, в том числе 427 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 004 человека. За сутки летальных исходов в Татарстане не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

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Маргарита Головатенко