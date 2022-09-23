В Татарстане создали рабочую группу по выносу железнодорожных путей вдоль ул. Портовой в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кабмин Татарстана распорядился создать межведомственную рабочую группу по вопросам выноса железнодорожных путей, расположенных вдоль улицы Портовой в Казани. Ее возглавил первый заместитель премьер-министра республики Рустам Нигматуллин.

Рабочая группа создана в целях организации работу по выносу железнодорожных путей, расположенных вдоль улицы Портовой в Казани, для последующего развития территории, говорится в распоряжении Кабмина Татарстана.

Заместителями руководителя межведомственной рабочей группы назначены министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов, замглавы Минстроя республики Владимир Кудряшев, а также первый заместитель главы Казани Денис Калинкин (по согласованию). В состав вошли еще восемь человек, включая главного советника отдела жилищно-коммунального хозяйства и транспорта управления строительства, транспорта жилищно-коммунального и дорожного хозяйства аппарата кабмина РТ Ильсафа Гимадеева и начальника управления строительства, транспорта жилищно-коммунального и дорожного хозяйства аппарата Кабмина РТ Ильдара Сибгатуллина.

В августе президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили проект комплексного развития территории по улице Портовой. Трансформация затронет площадь в 287 га. Ожидается, что там появится 1,5 млн кв. метров жилья и 1,3 млн кв. метров административных и коммерческих помещений. Площадь озеленения и благоустроенных общественных пространств займет не менее 25% от площади проектируемой территории и составит 72 га. При реализации проекта в городе появится набережная протяженностью 1,3 км.

Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов дал старт строительству первого жилого комплекса на территории казанского речного порта и ее реновации. В районе улицы Портовой заложили первый камень, в церемонии принимал участие вице-президент — председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петр Колтыпин.



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Татьяна Демина