В Казани дали старт реновации территории речного порта

Президент Татарстана Рустам Минниханов дал старт строительству первого жилого комплекса на территории казанского речного порта и ее реновации. В районе улицы Портовой заложили первый камень, в церемонии принимал участие вице-президент — председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петр Колтыпин.

Новый жилой комплекс будет представлять собой среднеэтажную квартальную застройку с жилой площадью более 100 тыс. кв. метров. В архитектурной концепции ЖК предусмотрено отражение татарской национальной идентичности — образ башни Сююмбике в очертаниях зданий. При выборе фасадных и цветовых решений архитекторы учли образцы татарской национальной вышивки XIX века.

Фото: president.tatarstan.ru

Развитие территории будет проходить в два этапа. Проект планировки территории первого этапа площадью 71,2 гектара предполагает строительство 337 тыс. кв. метров жилья, школы на 1 224 места и восьми детских садов на 1 380 мест, прогулочной набережной протяженностью 1,3 километра и сквера. Второй этап еще разрабатывают. Срок реализации — ориентировочно десять лет, передает пресс-служба президента Татарстана.

Как стало известно сегодня, продажи квартир в жилых комплексах, которые построят возле казанского речного порта, начнутся к концу года.



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