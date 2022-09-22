Генштаб России: более десяти тысяч запасников сами прибыли в военкоматы за сутки

За первые сутки частичной мобилизации более 10 тысяч запасников самостоятельно прибыли в военкоматы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирала Владимира Цимлянского.

Сегодня в Минобороны уточнили, что в армию будут призываться категории граждан, которые необходимы для выполнения необходимых задач: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.



Фото: realnoevremya.ru

Призыву подлежат граждане в званиях рядового, сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50, старших офицеров — до 55.

Мобилизационное задание для субъекта России зависит от числа граждан на воинском учете в военном комиссариате.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина