Москалькова сообщила об освобождении 14 российских моряков, которых удерживали в порту Мариуполя

14 российских моряков с гражданского судна «Азов Конкорд» освобождены. Их эвакуируют в безопасное место, сообщила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По ее словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) удерживали экипаж судна в порту Мариуполя с 24 февраля. У моряков отобрали средства связи и документы. Также были сложности с питанием и наличием предметов первой необходимости. Выход в море был заминирован.

Москалькова отметила, что сегодня поступают благодарности от родных моряков. С ними все это время поддерживали связь, передает ТАСС.



Сегодня в Минобороны сообщили, что киевские националисты готовят провокацию в Ирпене с целью обвинить Россию в массовых убийствах мирного населения. По данным ведомства, подразделения российских Вооруженных сил покинули этот населенный пункт более недели назад.

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Диана Жиленкова