Москалькова рассчитывает на продолжение обмена пленными между Россией и Украиной

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассчитывает, что обмен пленными между Россией и Украиной продолжится, об этом она сказала в понедельник в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает ТАСС.



Омбудсмен подчеркнула, что гуманитарная деятельность касается воссоединения членов семей. Она считает, что гуманитарная миссия и гуманитарный коридор правозащитного характера не должны быть политизированы.

В мае в Россию вернулись 11 гражданских моряков с сухогруза «Авангард», которых незаконно удерживали на Украине.

В апреле Москалькова сообщала об освобождении 14 российских моряков, которых удерживали в порту Мариуполя. По ее словам, у экипажа судна «Азов Конкорд» отобрали средства связи и документы. Выход в море был заминирован.

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Маргарита Головатенко