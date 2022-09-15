Слушания по допинговому делу Камилы Валиевой пройдут в конце сентября — начале октября

Слушания в Дисциплинарном антидопинговом комитете Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой состоятся в конце сентября — начале октября. Об этом «РИА Новости» заявила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

Вчера РУСАДА объявила о завершении расследования по делу фигуристки, уроженки Казани Камилы Валиевой. Логинова уточняла, что сейчас отдел по обработке результатов в соответствии с установленными правилами и процедурами готовит необходимые документы для организации слушаний.



Фото: olympic.ru

В феврале в Международном агентстве тестирования (ITA) заявили, что взятая в декабре допинг-проба Камилы Валиевой дала положительный результат на триметазидин.



В июне российские врачи исследовали эффективность триметазидина в спорте. Специалисты указали на отсутствие эмпирических научных данных, подтверждающих эффективность триметазидина у здоровых людей в качестве фармакологического средства для улучшения толерантности к физической нагрузке.



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Татьяна Леухина