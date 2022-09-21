Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября

Досрочные президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября, об этом сообщает пресс-служба главы государства.



— Назначить внеочередные выборы президента Республики Казахстан на 20 ноября 2022 года, — сказано в тексте указа, который подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Действующий президент Казахстана примет участие в выборах.

Фото: kremlin.ru

Президент Казахстана в послании народу страны в начале сентября выступил с инициативой о том, чтобы провести внеочередные президентские выборы в Казахстане осенью 2022 года, а парламентские — в первой половине 2023 года.



В марте президент страны представил программу политических реформ республики. Он предложил уйти от «суперпрезидентства». В конце апреля сообщалось, что поправки в Конституцию Казахстана лишат Нурсултана Назарбаева статуса елбасы (лидера нации). В июне их поддержали 77,18% избирателей.



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Маргарита Головатенко