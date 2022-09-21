Главное о коронавирусе на 21 сентября: низкий риск постковида при «омикроне», новый метод «коронадиагностики»

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане впервые за две недели выявили случай смерти от COVID-19

Вчера от коронавируса в Татарстане умер еще один человек. Последний раз в республике о летальном исходе, причиной которого стал COVID-19, сообщалось утром 6 сентября. Всего на 20 сентября в республике зарегистрировано 2 004 смерти от коронавируса, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, в регионе на вчерашний день зафиксировано 172 464 случая COVID-19, из которых 978 выявлены за сутки. Вылечился от коронавируса 162 691 житель республики.



Владимир Путин: растущая пандемия не дает возможности пообщаться с послами более плотно

За последние сутки в России выявили 53 045 случаев коронавируса, выздоровели 59 718 человек. Таким образом, число случаев за все время выросло до 20 588 102, а выздоровевших — до 19 537 543. Госпитализировали за сутки 4 321 человек. Умерли 107 россиян за сутки. За весь период в России от коронавируса скончался 386 341 человек.

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев заявил, что смертность от коронавируса не выросла, а число госпитализированных из-за болезни сократилось в 40 раз. По его словам, сейчас, «скорее всего, умирают люди с онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, другими тяжелыми хроническими болезнями».

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что заболеваемость в России остается на высоком уровне — от 50 до 60 тысяч человек в день. Однако смертность — 100 человек в день, вирус имеет невысокую летальность, около 0,3%.

Президент России Владимир Путин сообщил, что растущие показатели пандемии коронавируса не дают возможности с пообщаться с послами иностранных государств более плотно. Он выразил надежду, что работа в России будет интересной для послов, позволит им лучше узнать страну, а также глубже познакомиться с ее историей и культурой.

Фото: kremlin.ru

Врачи из Пятигорска научились распознавать COVID-19 у бессимптомных носителей, адаптируя FISH тест под коронадиагностику. Уточняется, что в полученный из носоглотки биоматериал они ввели меченые молекулы ДНК, которые встраиваются в РНК вируса и из-за излучения их становится видно под микроскопом. В настоящее время исследователи занимаются усовершенствованием и патентованием нового метода диагностики.

Власти Псковской области, где общее число заболевших COVID-19 превысило отметку в 120 тысяч человек, продлили ограничения до конца этого года. Отмечается, что процент свободного коечного фонда для пациентов с коронавирусом сохраняется на уровне 15—20%. Кроме того, в среднем в сутки от инфекции прививаются около 500 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Управление Роспотребнадзора Красноярского края сообщило о преодолении пиковых значений заболеваемости коронавирусом. «В настоящее время отмечается снижение количества заболевших. Так, за прошедшие сутки жителям края было установлено 635 новых диагнозов COVID-19», — рассказал глава регионального ведомства Дмитрий Горяев.

Главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что при «омикроне» частота и риск возникновения постковидного синдрома гораздо ниже, чем при «дельте», но они не равны нулю. По его словам, синдром чаще появляется у тех, кто тяжелее перенес инфекцию, а также в зависимости от пола. В организме человека практически нет такой системы органов, которую не может затронуть постковид, подчеркнул Чуланов.

Самый старый житель Австралии умер в возрасте 110 лет после COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 09.22 (мск) заразились 612 952 894 раза, 6 529 665 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (95 777 174). На второй строчке — Индия (44 545 011), на третьей — Франция (35 190 357), на четвертой — Бразилия (34 592 027), на пятой — Германия (32 797 308).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 054 328). За ними следуют Бразилия (685 428), Индия (528 403), Россия (378 419, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (329 920).



За время пандемии было сделано 12 238 036 642 инъекции вакцины против коронавируса.

Самый старый житель Австралии Фрэнк Моуэр скончался в возрасте 110 лет после перенесенного коронавируса. Сын Моуэра Барри рассказал, что из-за болезни здоровье отца было сильно ослаблено. Фрэнк Моуэр вел активный образ жизни: делал упражнения, принимал гостей, отметил его сын.

Правительство Канады 30 сентября отменит последние рестрикции, связанные с въездом в страну, введенные из-за пандемии коронавируса. Уточняется, что с того же дня в аэропортах и вокзалах страны перестанут проводить выборочное тестирование прибывающих граждан. Однако масочный режим пока сохранится в поездах и самолетах.

Фото: pxhere.com

Заведующий кафедрой медицины Калифорнийского университета, расположенного в Сан-Франциско, доктор Боб Вахтер сообщил, что приводящие к смерти последствия COVID-19 еще долгие годы будут входить в число основных причин смерти в США. По его словам, заявление президента Джо Байдена о завершении пандемии является абсурдным.

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Максим Кокунин