В Татарстане зарегистрировали 978 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 978 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали еще 118 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 20 сентября в Татарстане выявили 172 464 случая COVID-19. Выздоровел за весь период 162 691 человек, в том числе 1 036 за минувшие сутки.



Умерли за весь период 2 004 человека. За минувшие сутки зарегистрирован один случай смерти от COVID-19 — впервые с 6 сентября.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко