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В Татарстане зарегистрировали 978 новых случаев заражения коронавирусом

11:05, 20.09.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировали 978 новых случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 978 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали еще 118 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 20 сентября в Татарстане выявили 172 464 случая COVID-19. Выздоровел за весь период 162 691 человек, в том числе 1 036 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 004 человека. За минувшие сутки зарегистрирован один случай смерти от COVID-19 — впервые с 6 сентября.

Фото: realnoevremya.ru

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 20 сентября читайте в подборке интернет-газеты.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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